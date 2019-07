Sportwetten: FC Ingolstadt ist Aufstiegsfavorit in der 3. Liga

Köln (SID) - Für Sportwettenanbieter ist der FC Ingolstadt vor dem Saisonstart in der 3. Fußball-Liga am Wochenende der Favorit auf den Aufstieg und auch auf Platz eins in der Abschlusstabelle. Den Titel für die Schanzer notiert bwin mit der Quote 6,00 - die direkte Rückkehr in die 2. Liga mit 2,60.

Um Rang zwei und den ebenfalls direkten Wiederaufstieg wird es laut bwin ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den ehemaligen deutschen Meistern 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig geben. Gelingt einem der beiden Traditionsklubs das Comeback nach zwei Jahren Drittliga-Zugehörigkeit, zahlt der Sportwettenanbieter das 3,25-Fache zurück. Dahinter folgen die Ingolstadts Mitabsteiger 1.FC Magdeburg (Quote 3,75) und der MSV Duisburg (Quote 4,25).