Sportwetten: Ferstl beim WM-Super-G im erweiterten Favoritenkreis

Köln (SID) - Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl gehört beim WM-Super-G im schwedischen Are laut Sportwettenanbieter bwin zum erweiterten Favoritenkreis. Sollte dem 30-Jährigen vom SC Hammer auch am Mittwoch (12.30 Uhr) die Sensation gelingen, zahlt das Unternehmen das 15,00-fache des Einsatzes zurück.

Ferstl zählt laut Wettanbieter zu den Favoriten in Are © SID

Erste Anwärter auf Gold sind jedoch der Südtiroler Dominik Paris (Quote 4,50) und Vincent Kriechmayr aus Österreich (5,00). Für einen abermaligen WM-Triumph des Norwegers Aksel Lund Svindal, der sich in Are von der Ski-Bühne verabschiedet, gibt es das 8,00-fache zurück.

In der Abfahrt am Samstag ist Ferstl mit einer Quote von 34,00 Außenseiter. Als Topfavoriten starten Beat Feuz (Schweiz/4,00), Paris (4,50) und Kriechmayr (5,00).

Bei den Frauen gilt Kira Weidle als Kandidatin für eine Überraschung: Auf einen Sieg der Starnbergerin in der Königsdisziplin am Sonntag gibt es eine Quote von 17,00 - damit liegt sie gleichauf mit der langjährigen "Speed Queen" Lindsey Vonn (USA). Als erste Anwärterin auf den WM-Titel sehen die Buchmacher die italienische Olympiasiegerin Sofia Goggia (4,50), es folgen die Österreicherinnen Nicole Schmidhofer und Ramona Siebenhofer (beide 6,00).