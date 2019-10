Sportwetten: Gladbach verliert Tabellenführung

Köln (SID) - Die Zeit an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga ist für Borussia Mönchengladbach vorbei. Davon geht zumindest der Sportwettenanbieter bwin aus. In das Gastspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gehen die Gladbacher als Außenseiter. Bei einem Sieg des Spitzenreiters zahlt bwin 33 Euro bei 10 Euro Einsatz zurück. Ein Erfolg der Leverkusener würde 20 Euro bei 10 Euro Einsatz bringen.

Laut bwin geht Gladbach als Außenseiter nach Leverkusen © SID

Im Stadtduell zwischen Union Berlin und Hertha BSC am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) sieht bwin keinen klaren Favoriten. Union ist mit einer Quote von 28:10 notiert, Hertha steht bei 24:10.