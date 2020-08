Sportwetten: Hamilton erneut Favorit in Silverstone

Köln (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat laut Sportwettenanbieter bwin die besten Chancen, auf seiner Heimstrecke in Silverstone auf dem Podest erneut ganz oben zu stehen. Sollte der Brite (Mercedes) dort am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) ein zweites Mal gewinnen, zahlt bwin das 1,36-Fache des Einsatzes zurück. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas folgt mit einer Quote von 4,5.

Wettanbieter glauben an nächsten Hamilton-Sieg © SID

Dass der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel im Ferrari nach seinem zehnten Platz im ersten Rennen den Sieg holt, halten die Buchmacher mit einer Quote von 67 für unwahrscheinlich. Racing-Point-Ersatzfahrer Nico Hülkenberg werden noch geringe Chancen eingeräumt (Quote 81).