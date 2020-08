Sportwetten: Hamilton in Barcelona Favorit - Verstappen lauert

Köln (SID) - Red-Bull-Star Max Verstappen gehört nach seinem Erfolg beim vergangenen Formel-1-Rennen in Silverstone auch beim Grand Prix von Spanien zu den Sieg-Kandidaten. Gewinnt der Niederländer das Rennen am Sonntag, zahlt Sportwettenanbieter bwin das 4,5-Fache des Einsatzes aus. Topfavorit ist für die Buchmacher allerdings erneut Weltmeister Lewis Hamilton, ein Erfolg des Mercedes-Piloten wird lediglich mit der Quote 1,55 geführt.

Lewis Hamilton bleibt Topfavorit auf den Sieg © SID

Auf sehr warmem Asphalt hatte Mercedes zuletzt in England Probleme mit den Reifen. Ähnliche Bedingungen in Barcelona könnten nun erneut zum Vorteil für Red Bull werden.