Sportwetten: Hamilton in Hockenheim hauchdünn favorisiert

Hockenheim (SID) - Wenn es nach dem Sportwettenanbieter bwin geht, dürfen sich die Formel-1-Fans beim Großen Preis von Deutschland (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL) auf ein weiteres enges Duell zwischen WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel (Ferrari) und Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) einstellen. Der Buchmacher setzt für den Sieg des Engländers Hamilton eine Quote von 2,50 an, der Premierenerfolg des gebürtigen Heppenheimers Vettel in der Kurpfalz ist mit 2,60 notiert.

Bwin sieht Hamilton (re.) in Hockenheim knapp vor Vettel © SID

Bei der Frage nach dem Weltmeister 2018 sieht bwin Titelverteidiger Hamilton trotz aktuell acht Punkten Rückstand auf Vettel mit Quote 1,60 als Favoriten. Gewinnt Vettel seinen fünften Titel, erhält man das 2,3-fache seines Einsatzes zurück. Die Konkurrenz spielt für den Wettanbieter in der Titelfrage vor dem elften von 21 Saisonrennen schon keine Rolle mehr.