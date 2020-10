Sportwetten: Hamilton klarer Imola-Favorit - Mercedes macht WM klar

Köln (SID) - Lewis Hamilton tritt laut Sportwettenanbieter bwin bei der Formel-1-Rückkehr ins Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola die Nachfolge von Michael Schumacher an, der das bislang letzte Rennen 2006 gewann.

Im Schnitt sahen 4,02 Millionen Zuschauer das Rennen © SID

Bwin erwartet den Briten im Rennen am Sonntag (13.10 Uhr/RTL und Sky) mit Quote 1,44 klar vor seinem finnischen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Quote 4,25) und Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande/5,50).

Kommt es zu diesem Zieleinlauf, würde Mercedes auch höchst souverän seine siebte Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in Folge sichern. Für diesen vorzeitigen Rekord-Triumph benötigt das Team aus eigener Kraft lediglich elf Punkte.

Als "best of the rest" erwartet der Wettanbieter Ferrari-Pilot Charles Leclerc mit Sieg-Quote 51,00. Der erste Saisonsieg von Leclercs Teamkollege Sebastian Vettel ist mit 251,00 notiert - bestes Saisonresultat des viermaligen Weltmeisters aus Heppenheim ist ein sechster Platz.