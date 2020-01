Sportwetten: Handballer Außenseiter gegen Kroatien

Köln (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist bei den Sportwetten trotz des klaren Sieges gegen Weißrussland im Schlüsselspiel bei der EM gegen Kroatien Außenseiter. Sollten Uwe Gensheimer und Co. dem Ex-Weltmeister am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) die erste Turnierniederlage beibringen und einen Schritt Richtung Halbfinale machen, zahlt der Anbieter bwin das 2,35-fache des Einsatzes zurück. Ein Sieg der Kroaten ist mit der Quote 1,90 notiert.

Das DHB-Team trifft nach der EM auf die Niederlande © SID

Titelfavorit bei bwin ist Spanien mit der Quote 3,00 vor Vizeweltmeister Norwegen (3,50). Hinter den Kroaten (6.50) und Slowenien (7.50) folgt die deutsche Mannschaft (9.00).