Sportwetten: Kerber und Zverev in Melbourne nur Außenseiter

Gibraltar (SID) - Die beide deutschen Tennis-Topspieler sind für den Sportwettenanbieter bwin bei den Australian Open nur Außenseiter im Kampf um den Turniersieg. Angelique Kerber und Alexander Zverev werden auf der Liste der Favoriten lediglich mit einer Quote von 51,00 notiert. Erste Titelanwärter sind die US-Amerikanerin Serena Williams (4,50) und Vorjahressieger Novak Djokovic aus Serbien (2,20).

Kerber musste in Adelaide verletzt aufgeben © SID

Kerber und Zverev bestreiten ihre Auftaktspiele in Melbourne am Dienstag. Die Kielerin ist in ihrem Match gegen Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto mit der Quote 1,28 favorisiert, die Italienerin weist eine Quote von 3,60 auf. Bei einem Sieg von Zverev gegen Marco Cecchinato zahlt bwin nur das 1,08-fache des Einsatzes zurück, bei einem Erfolg des Italieners jedoch das 7,25-fache.