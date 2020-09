Sportwetten: Krisenduell zwischen Schalke und Bremen auf Augenhöhe

Köln (SID) - Schalke 04 und Werder Bremen stehen vor dem direkten Duell am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga bereits unter Druck. Sportwettenanbieter bwin erwartet nach den Auftaktniederlagen beider Teams ein Spiel auf Augenhöhe. Die Mannschaft von Trainer David Wagner geht mit einer Quote von 2,50 ins Heimspiel, die Sieg-Quote der Bremer mit Florian Kohfeldt liegt bei 2,70.

Duell auf Augenhöhe zwischen Schalke und Werder © SID

Triple-Sieger Bayern München (Quote 1,25) ist für bwin nach dem 8:0 zum Auftakt gegen die Königsblauen klarer Favorit in der Partie bei der TSG Hoffenheim (Quote 9,25). Verfolger Borussia Dortmund könnte die Bayern-Jagd mit einer Quote von 1,48 für einen Sieg beim FC Augsburg fortsetzen.