Sportwetten: Labbadia schafft mit Hertha den Klassenerhalt

Köln (SID) - Der neue Trainer Bruno Labbadia führt Fußball-Bundesligist Hertha BSC laut bwin zum Klassenerhalt. Dass die Alte Dame auch über 2020/21 hinaus in der ersten Liga mitspielt, steht für den Sportwettenanbieter mit einer Quote von 1,50 außer Zweifel. Eine Platzierung des Hauptstadtklubs in der oberen Tabellenhälfte wird mit dem 1,85-Fachen des Einsatzes belohnt.

Labbadia, neuer Trainer von Hertha BSC © SID

Gelingt Labbadia, der zuletzt den VfL Wolfsburg trainierte und 2019 in die Europa League führte, mit der Hertha in der Saison 2020/21 gar eine Top-Vier-Platzierung und damit die Rückkehr ins internationale Geschäft, dürfen sich Wettfans bei bwin über das 5,75-Fache des Einsatzes freuen.