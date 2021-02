Sportwetten: Leipzig und Bayern klare Favoriten

Köln (SID) - RB Leipzig und Bayern München sind laut Sportwettenanbieter bwin klare Favoriten in ihren nächsten Spielen in der Fußball-Bundesliga. Während die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) mit einer Sieg-Quote von 1,60 gehandelt wird, sieht bwin die Münchner gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) noch deutlicher im Vorteil (Quote 1,19). Sollte die Mannschaft von Markus Gisdol den Rekordmeister schlagen, zahlt bwin das 13,50-Fache des Einsatzes.