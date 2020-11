Sportwetten: Löw-Team Favorit auf Gruppensieg

Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist laut Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 1,50 Favorit auf den ersten Rang im letzten Gruppenspiel der Nations League am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Sevilla gegen Spanien (Quote 2,40).

DFB-Team laut Sportwetten Favorit auf Gruppensieg © SID

Ein deutscher Sieg in Andalusien gegen Furia Roja ist mit dem 2,80-Fachen des Einsatzes notiert. Beim vierten Remis in der Gruppenphase, das der DFB-Elf ebenfalls zum Einzug ins Final Four reicht, winkt das 3,50-Fache des Einsatzes. Knapper leichter Favorit sind jedoch die Spanier (Quote 2,45).

Auch die deutschen Chancen auf den Titel stehen nicht schlecht. Im Ranking des Sportwettenanbieters sind lediglich Belgien und Weltmeister Frankreich (beide Titel-Quote 3,50) besser notiert als der viermalige WM-Champion (6,00).