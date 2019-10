Sportwetten: Löw-Team Favorit gegen Argentinien

Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht laut bwin am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund als Favorit in das Länderspiel gegen Argentinien. Ein Triumph des DFB-Teams über den Rivalen aus Südamerika ist mit einer Quote von 1,78 notiert.

Trifft Gnabry dreimal wird das 21-fache zurück gezahlt

Revanchieren sich die Gauchos für das verlorene WM-Finale 2014, zahlt der Sportwettenanbieter das 4,00-Fache des Einsatzes zurück. Trifft der Münchner Serge Gnabry mindestens dreimal, zahlt bwin das 21-fache des Einsatzes zurück. Beim 7:2 des FC Bayern in der Champions League bei Tottenham Hotspur hatte Gnabry sogar viermal getroffen.