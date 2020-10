Sportwetten: Löw-Team mit 1,45-Siegquote gegen die Schweiz

Köln (SID) - Der viermalige Fußball-Weltmeister Deutschland geht mit einer Siegquote von 1,45 bei Sportwettenanbieter bwin als klarer Favorit in das Nations-League-Heimspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Köln gegen die Schweiz.

DFB-Auswahl gewinnt in der Ukraine © SID

Holen die Eidgenossen mit dem ersten Gruppensieg drei wichtige Punkte, winkt das 6,75-Fache des Einsatzes. Ein Unentschieden wie im ersten Spiel gegen das DFB-Team ist mit einer Quote von 4,75 notiert.

Im zweiten Spiel der "deutschen Gruppe" ist der ehemalige Welt- und Europameister Spanien mit einer Siegquote von 1,42 in der Ukraine (Quote 7,25) ebenfalls klarer Favorit.