Sportwetten: Nächster NBA-Champion kommt aus Los Angeles

Köln (SID) - Für den Sportwettenanbieter bwin kommt der nächste Meister in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA aus Los Angeles. Favorit sind demnach mit einer Quote von 4,25 die Clippers. Die Quote auf den 17. Meistertitel der Lakers um Superstar LeBron James steht nur geringfügig höher bei 4,75.

Clippers Titelfavorit mit Kawhi Leonard und Paul George

Dennis Schröders Oklahoma City Thunder traut bwin mit der Quote 151,00 nicht viel zu. Auch die Dallas Mavericks gelten im Jahr eins nach dem Rücktritt von Dirk Nowitzki als Außenseiter (67,00).