Sportwetten: Nächstes Ferrari-Debakel steht bevor

Köln (SID) - Der Formel-1-Traditionsrennstall Ferrari kann sich beim Großen Preis von Italien aus Sport-Wettanbietersicht auf das nächste Debakel einstellen. Dass Sebastian Vettel beim Heimspiel am Sonntag (Sky und RTL) in Monza triumphiert, hält bwin mit Quote 501,00 für ebenso unwahrscheinlich wie einen Sieg seines Teamkollegen. Charles Leclerc ist ein Jahr nach seinem zweiten Grand-Prix-Sieg an selber Stätte nur mit Quote 251,00 notiert.

Ferrari bleibt zunächst klarer Außenseiter © SID

An der Spitze wird das gewohnte Bild erwartet: Das Favoriten-Trio wird von WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton angeführt, der mit seinem sechsten Saisonsieg (Quote 1,55) den bisherigen Monza-Rekordsieger Michael Schumacher überholen würde. Gefahr droht dem Weltmeister dabei laut bwin am ehesten von Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Quote 3,75) und Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas (5,50).