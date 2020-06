Sportwetten: Saarbrücken klarer Außenseiter - Bayern Favorit auf Pokalsieg

Köln (SID) - Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken geht für Sportwettenanbieter bwin am Dienstag als klarer Außenseiter in das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen. Die Quote für einen Sieg des Sensationsteams von Trainer Lukas Kwasniok liegt bei 14,50. Sollte sich der Bundesligist durchsetzen, zahlt bwin das 1,13-Fache des Einsatzes zurück.

Titelverteidiger Bayern München ist Favorit gegen Eintracht Frankfurt und auf den erneuten Pokalsieg. Die Quote für den Finaleinzug gegen die Hessen liegt bei 1,12, für die erfolgreiche Titelverteidigung bei 1,30. Bei einem Überraschungssieg der Frankfurter gibt es das 16,50-Fache zurück.