Sportwetten: Schröder mit Lakers NBA-Topfavorit

Köln (SID) - Nationalspieler Dennis Schröder hat beste Aussichten, zehn Jahre nach Dirk Nowitzki als zweiter Deutscher den Titel in der Basketball-Profiliga NBA zu holen. So sehen es die Experten - und auch Sportwettenanbieter bwin. Meister Los Angeles Lakers und Neuzugang Schröder gehen unter der Woche mit der Quote 3,75 in die Saison. Dahinter folgen die Milwaukee Bucks um den zweimaligen MVP Giannis Antetokounmpo (6,50).

NBA: Dennis Schröder und die Lakers sind Topfavorit © SID

Die Lakers treffen in der Nacht zu Mittwoch (4.00 Uhr MEZ) auf die L.A. Clippers. Mit einer Quote von 1,70 ist der Titelverteidiger Favorit im Duell mit dem Lokalrivalen (2,20).

Nowitzki (42) hatte 2011 mit den Dallas Mavericks als bislang einziger deutscher Spieler in der NBA triumphiert. Schröder (27) war zuletzt von Oklahoma City Thunder zu den Lakers um Superstar LeBron James gewechselt. Die Quoten für den Titelgewinn im Überblick:

1. Los Angeles Lakers (3,75)

2. Milwaukee Bucks (6,50)

3. Brooklyn Nets (7,00)

4. Los Angeles Clippers (7,50)

5. Boston Celtics (mit Daniel Theis/15,00)