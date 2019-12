Sportwetten: Sherrock in der dritten Runde der Darts-WM Außenseiterin

Köln (SID) - Fallon Sherrock geht als Außenseiterin in ihr Drittrundenmatch bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace. Schafft die 25-Jährige aus dem englischen Milton Keynes gegen ihren Landsmann Chris Dobey (Freitag, 3. Match nach 13.30 Uhr/DAZN und Sport1) die nächste Überraschung, zahlt Sportwettenanbieter bwin das 4,20-fache des Einsatzes aus. Dobey ist mit einer Quote von 1,22 der klare Favorit auf den Einzug ins Achtelfinale.

Fallon Sherrock geht als Außenseiterin in Runde drei © SID

Erster Anwärter auf den Titel bleibt Seriensieger Michael van Gerwen (1,72), der Niederländer steht bereits im Achtelfinale. Der WM-Sieg für Sherrock ist mit der Quote 101,00 notiert. Die alleinerziehende Mutter hatte in der ersten Runde als erste Frau der WM-Geschichte einen Mann bezwungen, in Runde zwei setzte sie sich gegen den Weltranglistenelften Mensur Suljovic (Österreich) durch.