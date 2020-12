Sportwetten: Spitzenreiter Bayer klarer Derby-Favorit gegen Köln

Köln (SID) - Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen ist klarer Favorit im Fußball-Derby beim 1. FC Köln am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky). Der Sportwettenanbieter bwin notiert die Werkself mit einer Siegquote von 1,67, während der FC nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen eine Quote von 4,60 aufweist.

Vizemeister Borussia Dortmund wird ein erfolgreicher Neuanfang unter Interimstrainer Edin Terzic als Nachfolger von Lucien Favre zugetraut. Bei Werder Bremen (Quote 5,00) belohnt der Anbieter die Dortmunder Wiedergutmachung nach der 1:5-Pleite gegen Stuttgart mit dem 1,57-Fachen des Einsatzes.

Bayern München und RB Leipzig sind ebenfalls in ihren Spielen in der Favoritenrolle. Die Münchner sind mit einer Quote von 1,30 gegen den Tabellenvierten aus Wolfsburg (Quote 8,25) ebenso Anwärter auf den Sieg wie Leipzig (1,62) in Hoffenheim (4,50).