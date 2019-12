Sportwetten: Titelverteidiger van Gerwen der Quotenfavorit

Köln (SID) - An Titelverteidiger Michael van Gerwen führt bei Sportwettenanbieter bwin auch in diesem Jahr kein Weg vorbei. Der Niederländer ist bei der Darts-WM ab Freitag im Londoner Alexandra Palace (bis 1. Januar) mit der Quote 2,25 klarer Favorit auf seinen vierten Titel nach 2014, 2017 und 2019.

Michael van Gerwen ist auch in diesem Jahr Favorit © SID

Van Gerwens schärfste Konkurrenten kommen erneut von der Insel. Die größten Chancen räumt bwin aus diesem Kreis dem Waliser Gerwyn Price (6,00) ein. Aus deutscher Sicht sind Max Hopp und Gabriel Clemens nur Außenseiter. Clemens wird mit der Titelquote 67,00 notiert, Hopp sogar nur mit 201,00.