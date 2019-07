Sportwetten: Vettel Außenseiter - Mercedes Favorit im Jubiläumsrennen

Köln (SID) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel gilt bei seinem Heimspiel am Hockenheimring nur als krasser Außenseiter. Sportwettenanbieter bwin rechnet vor dem Großen Preis von Deutschland (15.10 Uhr/RTL und Sky) mit einem Mercedes-Sieg im 200. Rennen in der Formel-1-Geschichte der Silberpfeile. Top-Favorit ist Weltmeister Lewis Hamilton mit einer Quote von 1,67, Vettel (11,00) liegt nur auf Platz fünf.