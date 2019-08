Sportwetten: Vettel auch in Ungarn nicht im engsten Favoritenkreis

Köln (SID) - Trotz seiner starken Aufholjagd beim Heimrennen am Hockenheimring zählt der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) beim Großen Preis von Ungarn am Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) nicht zum engsten Favoritenkreis. Für einen Sieg Vettels, der am vergangenen Sonntag vom letzten Startplatz auf Rang zwei gerast war, zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 9,00-Fache des Einsatzes aus.

In Ungarn kein Favorit bei den Sportwetten: Vettel © SID

Erwartet wird vielmehr ein Zweikampf zwischen Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes und Deutschland-Sieger Max Verstappen. Ein Triumph von WM-Spitzenreiter Hamilton ist mit einer Quote von 2,00 notiert. Sollte Red-Bull-Pilot Verstappen den dritten Sieg aus den vergangenen vier Rennen feiern, zahlt der Wettanbieter das 3,25-Fache des Einsatzes zurück. Bei Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc liegt die Quote bei 8,00.