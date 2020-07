Sportwetten: Vettel krasser Außenseiter in Spielberg

Spielberg (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist nach seinem missratenen Saisonstart beim zweiten Rennen des Jahres nur noch krasser Außenseiter. Für einen Sieg des Ferrari-Piloten beim Großen Preis der Steiermark am Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) gibt es beim Wettanbieter bwin das 67-fache des Einsatzes zurück. Noch in der Vorwoche lag die Quote für einen Erfolg des Heppenheimers an gleicher Stelle bei 9,00.

Den Wettquoten nach ist Vettel krasser Außenseiter © SID

Topfavorit auf den Spielberg-Sieg ist Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes mit einer Quote von 1,95. Dahinter werden Auftaktsieger Valtteri Bottas (Mercedes) sowie Red-Bull-Pilot Max Verstappen jeweils noch gute Chancen eingeräumt (beide 3,30). Vettel-Teamkollege Charles Leclerc hat trotz seines zweiten Platzes in der Vorwoche nur Außenseiterchancen (41,00).

Vettel war in der Vorwoche trotz zahlreicher Ausfälle nicht über Platz zehn hinausgekommen.