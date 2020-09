Sportwetten: Wagner Topkandidat auf erste Trainerentlassung

Köln (SID) - Schalke-Trainer David Wagner sitzt offenbar auf dem heißen Stuhl der Fußball-Bundesliga. Der 48-Jährige ist mit einer Quote von 2,25 bei bwin Topanwärter auf die erste Trainerentlassung der am Freitag startenden 58. Bundesliga-Saison. Dahinter ist auch Bremen-Coach Florian Kohfeldt mit einer Quote von 3,50 ein heißer Kandidat.

Schalke gewann seit Januar kein Bundesligaspiel © SID

Die größte Jobgarantie besitzt nach Ansicht des Sportwettenanbieters Hansi Flick beim Triple-Sieger Bayern München. Muss der 55-Jährige als Erster seinen Platz räumen, wird das 67-Fache des Einsatzes ausgezahlt. Mit der gleichen Quote ist auch Freiburgs-Langzeittrainer Christian Streich gelistet.

Bruno Labbadia wird bei der hochambitionierten Hertha keine sonderlich hohe Jobsicherheit zugeschrieben. Der 54-Jährige ist mit einer Quote von 10,00 notiert.