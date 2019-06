Sportwettenquoten: DFB-Team haushoher Favorit gegen Estland

Köln (SID) - Der viermalige Fußball-Weltmeister Deutschland geht als haushoher Favorit in das EM-Qualifikationsspiel am Dienstagabend in Mainz gegen Estland. Die Quote bei bwin beläuft sich auf 1,02.

"Die Mannschaft" ist gegen Estland klarer Favorit © SID

Einen Erfolg der Esten hält der Sportwettenanbieter mit einer Quote von 51,00 für unwahrscheinlich, ebenso wie ein Unentschieden. Verlässt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Mainz mit nur mit einem Punkt im Gepäck, zahlt das Unternehmen das 21,00-Fache des Einsatzes zurück.