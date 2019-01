Springreiten: Deußer Dritter bei Weltcup in Amsterdam

Amsterdam (SID) - Springreiter Daniel Deußer (37) hat beim Weltcup in Amsterdam den Sieg knapp verpasst. Auf seinem Pferd Tobago Z blieb der in Belgien lebende Hesse im Stechen mit insgesamt acht Reitern fehlerfrei, landete aber in 33,54 Sekunden eine halbe Sekunde hinter Sieger Henrik von Eckermann (Schweden/33,01) auf Platz drei. Der Schweizer Pius Schwizer (33,34) wurde Zweiter. Deußer kassierte für seinen dritten Platz ein Preisgeld in Höhe von 22.725 Euro.

Daniel Deußer landete am Ende auf dem dritten Rang © SID

Marcus Ehning (Borken), Mannschafts-Olympiasieger von 2000, leistete sich auf seinem Spitzenpferd Pret a tout einen Abwurf und kam nicht über den 13. Platz hinaus.