Springreiten: Deußer siegt in Bordeaux

Bordeaux (SID) - Springreiter Daniel Deußer (37) hat den Weltcup in Bordeaux gewonnen und seine Führung im Gesamtklassement ausgebaut. Der in Belgien lebende Hesse blieb auf seinem Pferd Tobago Z im Stechen mit insgesamt sechs Reitern fehlerfrei und siegte in 46,37 Sekunden. Zweiter wurde der Belgier Gregory Wathelet (47,72) gefolgt von Eduardo Alvarez Aznar (Spanien/49,16). Deußer kassierte durch seinen Sieg ein Preisgeld von 59.400 Euro.

Deußer freut sich über seinen Weltcup-Sieg in Bordeaux © SID

Marcus Ehning (Borken) wurde auf Funky Fred nach zwei Abwürfen nur 19., der viermalige Springreit-Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) riss auf Casello drei Hindernisse und landete abgeschlagen auf Platz 29.

Durch seinen dritten Sieg nach den Erfolgen in Verona und Madrid baute Deußer seine Führung im Gesamtweltcup aus. Mit 99 Punkten liegt er vor seinem Landsmann Christian Ahlmann (Marl/72). Das Weltcup-Finale findet in Göteburg (3. bis 7. April) statt.