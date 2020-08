Springreiten: Finale des Nationen-Cups in Barcelona abgesagt

Köln (SID) - Aufgrund der sich verschlechternden Corona-Situation in Katalonien ist das Finale des Nationen-Cups der Springreiter in Barcelona abgesagt worden. Das teilte der Reitsport-Weltverband FEI am Donnerstag mit. Das Turnier war vom 2. bis 4. Oktober angesetzt. Aufgrund einer Regeländerung wegen der Coronakrise hätten 22 Teams an dem Finale teilnehmen sollen.

Das Turnier war vom 2. bis 4. Oktober geplant © SID

"Wir haben alle möglichen Szenarien betrachtet, inklusive einer Austragung hinter verschlossenen Türen", sagte FEI-Präsident Ingmar De Vos: "Aber die Kombination aus der Situation in Katalonien und der internationalen Reisebeschränkungen führte zu der gemeinsamen Entscheidung, dass das Finale in diesem Jahr leider nicht in Barcelona stattfinden kann. Die Risiken sind einfach zu groß."