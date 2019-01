Springreiter Ahlmann siegt zum siebten Mal in Leipzig

Leipzig (SID) - Springreiter Christian Ahlmann hat zum siebten Mal das Weltcup-Springen von Leipzig gewonnen. Der Seriensieger aus Marl drehte vor 8000 Zuschauern in der ausverkauften Messehalle mit dem zwölf Jahre alten Caribis Z in 40,70 Sekunden die schnellste Nullrunde im Stechen und durfte sich über ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro freuen.

Ahlmann gewinnt das Weltcup-Springen von Leipzig © SID

Platz zwei ging an den Franzosen Francois Mathy mit Uno de la Roque in fehlerfreien 41,49 Sekunden, Dritter wurde der Italiener Lorenzo de Luca im Sattel von Armitages Boy (0 Fehlerpunkte/42,19 Sekunden).

Leipzig ist das elfte von 13 Qualifikationsturnieren auf dem Weg zum Finale, das in diesem Jahr vom 3. bis 7. April in Göteborg/Schweden ausgetragen wird. Leipzig und Stuttgart sind traditionell die einzigen deutschen Standorte auf der weltweit wichtigsten Hallentour der Springreiter.