Springsteen-Tochter gewinnt Springen der Global Champions Tour

Köln (SID) - Jessica Springsteen, Tochter des legendären Rockmusikers Bruce Springsteen, hat die 17. Etappe der Global Champions Tour gewonnen und damit ihren größten Erfolg als Springreiterin gefeiert. In Saint-Tropez verwies die 27-Jährige aus den USA mit ihrer Stute Zecilie im Stechen den Belgier Pieter Devos auf Claire Z und Simon Delestre (Frankreich) auf Hermes Ryan auf die Plätze zwei und drei.

Jessica Springsteen gewann Etappe bei Springreit-Turnier © SID

"Dies ist zu 100 Prozent der größte Sieg in meiner Karriere, ich stehe noch immer unter Schock", sagte Springsteen, die sich damit auch für die Play-offs in Prag qualifizierte.

In der Gesamtwertung übernahm vor der letzten Etappe in zwei Wochen in New York der Belgier Devos (278 Punkte) die Führung vor Ben Maher (Großbritannien/277) und dem Deutschen Daniel Deußer (Wiesbaden/259), der in Saint-Tropez auf Platz 29 kam.