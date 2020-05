"Sprint-Königin" Merlene Ottey wird 60

Köln (SID) - Sie war der Paradiesvogel der Leichtathletik. Als "Mannequin in Motion" machte Merlene Ottey die Kunststoffpiste zu ihrem Laufsteg. Keine andere ihrer Sportart errang 29 Medaillen bei Olympia (9) oder der WM (20 inklusive Halle). Die 1,75 m große Jamaika-Schönheit gewann 1980 in Moskau mit 20 als erste Frau aus der Karibik olympisches Edelmetall. Am Sonntag feiert sie ihren 60. Geburtstag.

Merlene Ottey feiert heute ihren 60. Geburtstag © SID

Zuletzt lebte Ottey in der Schweiz - und nahm nicht mehr an Rennen teil. Das ist durchaus bemerkenswert: Noch mit 52 verpasste sie die Sommerspiele 2012 in London nur knapp. Damals lief sie, bereits für Slowenien startend, die 100 m in erstaunlichen 11,82 Sekunden. "Ich bin noch immer fasziniert von diesem Sport", sagte die Frau mit den großen braunen Kulleraugen, für die der Sprint zur Sucht geworden war.

Erst mit 36 erzielte Ottey in 10,74 Sekunden ihre Bestzeit, mit der sie noch heute auf Platz sechs der "ewigen" Weltrangliste steht. Mit 46 stellte Merlene Ottey in 11,41 Sekunden einen Masters-Weltrekord auf.

Jahrelang galt Merlene als die "Bronze-Queen", denn immer wenn es um viel ging, verpasste sie das Gold. So auch 1996 in Atlanta, wo ihr im fast "toten Rennen" in 10,94 fünf Tausendstel zum Sieg über Gail Devers (USA) fehlten. Damals gewann sie eine ihrer drei Silbermedaillen bei Sommerspielen, dazu sechs in Bronze.

Die Karriere von Merlene Joyce Ottey, am 10. Mai 1960 als eines von sieben Geschwistern in Cold Spring/Jamaika geboren, blieb nicht ohne Makel. Hierfür sorgte eine positive Dopingprobe auf Nandrolon 1999 in Luzern. Merlene fühlte sich in den Monaten danach in der Heimat geächtet, auch nachdem sie wegen eines Formfehlers wieder rehabilitiert worden war.

"Man wollte mich zu Hause aus dem Sport drängen", erklärte Ottey 1998 ihren Wechsel nach Slowenien, wo sie 2002 die Staatsbürgerschaft erhielt. Unter Trainer Srdjan Djordjevic erreichte die "ewige Ottey" 2004 bei Olympia in Athen das Halbfinale über 100 m, ebenso bei ihrem EM-Debüt 2006 in Göteborg. 2010 bei der EM in Barcelona war sie als älteste Teilnehmerin der Geschichte mit Sloweniens Staffel als Vorlaufsiebte gescheitert, seit dem 30. Juni 2012 nimmt sie endgültig nur noch ab Hobbyläufen teil.