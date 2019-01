Sprint-Opa Miyazaki im Alter von 108 Jahren verstorben

Tokio (SID) - Sprint-Opa Hidekichi Miyazaki ist am Mittwoch im Alter von 108 Jahren verstorben. Das gab ein japanischer Sportfunktionär aus Miyazakis Heimat am Freitag bekannt. "Golden Bolt" hatte es vor drei Jahren mit einem fulminanten 100-Meter-Lauf in 42,22 Sekunden in seiner Heimatstadt Kyoto ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Für seine Altersgruppe hatte zuvor keine Bestmarke existiert.

Miyazaki trug sich ins Guinness Buch der Rekord ein © SID

Nach dem Rennen hatte er die berühmte "Blitz"-Pose seines großen Vorbilds Usain Bolt imitiert und eine Kampfansage an den jamaikanischen Superstar gerichtet. "Ich würde sehr gerne einmal gegen ihn antreten", meinte Miyazaki mit einem Augenzwinkern damals.

Der achtmalige Olympiasieger Bolt, dessen Weltrekord über 100 Meter bei 9,58 Sekunden steht, hatte Miyazaki für seine Leistung Respekt gezollt: "Hut ab vor dem 105-jährigen Hidekichi Miyazaki", twitterte Bolt damals.

Miyazaki selbst war mit seiner damaligen Leistung jedoch überhaupt nicht glücklich gewesen. "Ich bin eigentlich gar nicht zufrieden mit der Zeit", sagte er unmittelbar nach dem Zieleinlauf: "Mir sind während des Rennens sogar Tränen in die Augen gestiegen, weil ich so langsam war." Außerdem habe er am Anfang den Startschuss nicht richtig gehört.