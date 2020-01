Sprint-Weltcup: DSV-Läufer verpassen Top-Platzierung

Dresden (SID) - Die deutschen Skilangläufer haben beim Heim-Weltcup in Dresden erwartungsgemäß eine Top-Platzierung verpasst. Während keine der sechs Frauen im Einzel-Sprint am Samstag über das Viertelfinale hinauskam, scheiterten alle fünf Männer gar in der Qualifikation. Schnellste deutsche Starterin im Viertelfinale war Nadine Herrmann (Bockau) in 2:35,43 Minuten, die aber nur für Rang fünf in ihrem Lauf und damit nicht für die Vorschlussrunde reichten.

Sofie Krehl als beste Deutsche im Viertelfinale © SID

Bester männlicher Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei der dritten Austragung des City-Sprints war Max Olex (Partenkirchen), der im Vorlauf auf dem 37. Rang landete. Den Sieg bei den Damen sicherte sich die Schwedin Linn Svahn (2:31,5 Minuten), bei den Herren gewann der Franzose Lucas Chanavat (2:18,81 Minuten) das Finale.