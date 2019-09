Sprint-Weltmeister Coleman verzichtet auf 200-m-Start

Doha (SID) - Der frischgebackene 100-m-Weltmeister Christian Coleman verzichtet bei der Leichtathletik-WM in Doha auf einen Start über 200 m. Einen Tag nach seinem Goldlauf zog der US-Amerikaner rechtzeitig für die erste Runde am Sonntagabend (19.05 Uhr MESZ) zurück und fehlt in der Startliste. Der 23-Jährige geht damit einem Duell mit seinem Landsmann und Rivalen Noah Lyles aus dem Weg.

Christian Coleman geht nicht über 200m an den Start © SID

Durch die rechtzeitige Absage entgeht Coleman möglichen Sanktionen. Die nigerianischen Mitfavoriten Divine Oduduru bei den Männern und Blessing Okagbare bei den Frauen waren dem 100-m-Vorlauf ohne Abmeldung ferngeblieben, um sich auf die 200 m und die Staffel zu konzentrieren. Die IAAF sperrte am Sonntag beide gemäß ihrer Regeln für diese Rennen.