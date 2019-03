Sprinter Kranz mit Platz acht bei Hallen-EM

Glasgow (SID) - Der deutsche Meister Kevin Kranz (Wetzlar) hat bei der Hallen-EM in Glasgow über 60 m Platz acht belegt. Der 20-Jährige kam im Finale in 6,73 Sekunden ins Ziel, es gewann Jan Volko (Slowakei/6,60) vor Emre Zafer Barnes (Türkei/6,61) und Joris van Gool (Niederlande/6,62).

Hallen-EM: Kevin Kranz (l.) wird Achter über 60 m © SID

Bei der Hallen-DM in Leipzig hatte Kranz in 6,56 Sekunden eine persönliche Bestleistung aufgestellt und den deutschen Rekord von Julian Reus nur um vier Hundertstelsekunden verpasst. Im vergangenen Jahr hatte er in Nürnberg erstmals auch die deutsche Freiluft-Meisterschaft gewonnen.

Bei den Frauen schieden die deutsche Meisterin Lisa-Marie Kwayie (Berlin/7,29) und Rebekka Haase (Wetzlar/7,37) im Halbfinale aus. Kwayie fehlten drei Hundertstelsekunden zum Weiterkommen. Gold ging in 7,09 an Europas Jahresbeste Ewa Swoboda (Polen).