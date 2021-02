Sprinter Kranz stellt deutschen 60-m-Rekord ein

Dortmund (SID) - Sprinter Kevin Kranz hat bei der Hallen-DM in Dortmund den deutschen Rekord über 60 m egalisiert. Der 22-Jährige aus Wetzlar lief am Samstag 6,52 Sekunden und war damit so schnell wie Julian Reus im Jahr 2016. Reus, der auch den deutschen Rekord über 100 m hält, fehlte in Dortmund wegen einer Oberschenkelverletzung.

Kranz stellt deutschen Rekord über 60 m ein © SID

In einem hochklassigen Finale, in dem sechs von acht Startern persönliche Bestzeiten erzielten, setzte sich Kranz vor Julian Wagner (LC Thüringen/6,59) durch und übernahm zwei Wochen vor der Hallen-EM in Torun/Polen auch die Spitze der europäischen Rangliste.

Bei den Frauen gewann Amelie-Sophie Lederer (München) in ebenfalls starken 7,12 Sekunden.