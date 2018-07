Sprinter Menga mit Top-Zeit in Weinheim

Weinheim (SID) - Sprinter Aleixo-Platini Menga (Leverkusen) hat sich einen Monat vor der Heim-EM in Berlin (6. bis 12. August) in Topform präsentiert. Der 30-Jährige gewann beim Meeting in Weinheim in persönlicher Bestleistung von 10,09 Sekunden und liegt damit jetzt auf Platz fünf der ewigen deutschen Bestenliste über 100 m.

Menga verbesserte seine persönliche Bestzeit deutlich © SID

Der deutsche Rekordler Julian Reus kam in 10,15 Sekunden ins Ziel und unterbot damit die geforderte EM-Norm von 10,25. Michael Pohl (Wetzlar/10,23) und Patrick Domogala (Mannheim/10,24) belegten Platz drei und vier.