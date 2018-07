Sprinter Pohl muss EM-Start absagen

Berlin (SID) - Sprinter Michael Pohl (Wetzlar) wird bei der Leichtathletik-EM in der kommenden Woche in Berlin (6. bis 12. August) nicht an den Start gehen. Der 28-Jährige war bereits für die 4x100-m-Staffel nominiert, musste aber wegen einer Verletzung im Leisten- und Schambeinbereich absagen.

EM: Michael Pohl kann in Berlin nicht an den Start gehen © SID

"Der Schmerz begleitet mich nun seit acht Wochen, und ein solides Training ist nicht möglich", schrieb Pohl bei Instagram. Nach Absprachen mit seinen Trainern und seinem Vater habe er sich dazu entschlossen, die Teilnahme an der EM abzusagen.