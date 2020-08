Sprinter Walscheid feiert Tour-Debüt

Köln (SID) - Der deutsche Radprofi Max Walscheid (27) steht im Aufgebot des Rennstalls NTT Pro Cycling für die Tour de France und gibt sein Debüt bei der Frankreich-Rundfahrt. Das teilte das südafrikanische Team am Dienstag mit. Angeführt wird das Aufgebot vom Tschechen Roman Kreuziger (34), der in seiner Karriere viermal unter die Top Ten in der Tourwertung fuhr.

Max Walscheid verpasste nur knapp den Etappensieg © SID

Der Startschuss fällt am 29. August in Nizza, 22 Tage später endet die Tour traditionell in Paris. "Auf diesen Moment habe ich in den vergangenen Wochen gewartet", sagte Sprinter Walscheid: "Es wird meine erste Tour de France überhaupt und ich bin schon aufgeregt, in Nizza dabei zu sein."