Sprinterin Lückenkemper bereitet sich in Chemnitz vor

Köln (SID) - Deutschlands Topsprinterin Gina Lückenkemper absolviert ihre Vorbereitung auf die Olympiasaison bis auf Weiteres in Chemnitz. Ihr Plan, ab Montag in die USA zu reisen, um bei Coach Lance Brauman in Florida zu trainieren, zerschlug sich durch die Corona-Pandemie. Das bestätigte Lückenkemper, EM-Zweite von 2018, der Süddeutschen Zeitung und dem Sportradio 360.

Gina Lückenkemper bereitet sich im Chemnitz vor © SID

In Chemnitz trainiert Lückenkemper (23) mit Rebekka Haase und Jörg Möckel, seit Februar ist sie wegen der Reisebeschränkungen wieder in Deutschland. "Sobald es mir möglich ist, möchte ich auch wieder in die USA gehen, wann das sein wird, weiß ich aber nicht", sagte Lückenkemper.