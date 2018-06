Sprinterin Mayer verpasst EM in Berlin

Wetzlar (SID) - Sprinterin Lisa Mayer muss bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin (6. bis 12. August) zuschauen. Die 22-Jährige aus Wetzlar, die mit der 4x100m-Staffel 2016 in Amsterdam EM-Bronze gewonnen hatte, teilte am Freitag auf ihrer Facebook-Seite mit, wegen einer Oberschenkelverletzung in diesem Jahr keine Wettkämpfe zu bestreiten. Zuletzt hatte Mayer ihren Saisonstart immer wieder nach hinten verschoben.

Eine Oberschenkelverletzung zwingt Mayer zu einer Pause © SID

"Bitter und enttäuschend. Aber auch das gehört zum Sport dazu", schrieb Mayer: "In einem Jahr wie diesem, mit Heim-EM, natürlich umso trauriger, aber ich sehe es auch als Chance, weiter konsequent an mir und meinen Schwachstellen zu arbeiten." Nun werde sie ihrem Körper "erst einmal die nötige Pause und Regeneration geben, die er benötigt", erklärte Mayer weiter.