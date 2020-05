Spucken verboten: Baseball-Saison beginnt in Südkorea

Seoul (SID) - Nach monatelanger Unterbrechung wegen der Coronakrise hat in Südkorea der Profisport wieder begonnen. Am Dienstag startete die neue Baseball-Saison der KBO League unter strengen Vorschriften mit fünf Spielen, Fußball und Golf sollen rasch folgen.

Keine Zuschauer bei Saisonstart der KBO League © SID

Beim Baseball sind keine Zuschauer erlaubt, die Körpertemperatur jedes Spielers wird vor dem Match zweimal gemessen. Abgesehen vom Spielfeld und der Ersatzbank ist das Tragen von Schutzmasken Pflicht, Spucken und Händeschütteln sind verboten.

Vor einer Woche war das erste Vorbereitungsspiel ausgetragen worden. Der US-Sender ESPN will ab jetzt pro Woche sechs Spiele live übertragen, in den Vereinigten Staaten ruht nach wie vor der Profisport.

Im Fußball geht es in Südkorea ab Freitag weiter. Die K-League, deren Start eigentlich im Februar geplant war, beginnt mit dem Aufeinandertreffen zwischen Serienmeister Jeonbuk Hyundai Motors und den Suwon Bluewings.

Am 14. Mai beginnt die Korea Ladies Professional Golf Association (KLPGA) Championship in Yangju. 144 Profigolferinnen treten gegeneinander an. Es ist das erste Frauen-Turnier seit Beginn der Pandemie, die Südkorea frühzeitig schwer getroffen hatte. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen im Land aber stark zurückgegangen.