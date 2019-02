"Spüre überhaupt keine Angst": Doll brennt auf das Kellerduell mit Nürnberg

Hannover (SID) - Trainer Thomas Doll (52) vom Tabellenletzten Hannover 96 geht mit viel Zuversicht in das Kellerduell mit dem 1. FC Nürnberg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). "Man spürt richtig, dass alle Bock drauf haben, das am Wochenende zu rocken", sagte Doll am Donnerstag: "Jeder brennt auf dieses Spiel, jeder freut sich. Ich spüre überhaupt keine Angst. Jeder wartet auf Samstag, 15.30 Uhr. Lass uns kicken am Wochenende."

Doll fiebert dem Kellerduell gegen Nürnberg entgegen © SID

Nach fünf Heimpleiten in Serie ohne eigenen Treffer habe die Partie richtungsweisenden Charakter für 96. "Das hat Endspielcharakter, wenn der Letzte gegen den Vorletzten spielt - keine Frage", sagte Doll, versuchte aber auch Druck von der Mannschaft zu nehmen: "Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir danach noch 13 weitere Endspiele haben. Das wissen die Jungs auch."

Mit einem Sieg würde Hannover wieder am Club, der seit 14 Bundesliga-Spielen sieglos ist, vorbeiziehen. "Wir brauchen klare Köpfe am Wochenende. Wir brauchen Qualität. Und wir brauchen auch Spielfreude", sagte Doll.