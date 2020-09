St. Brown brennt auf NFL-Saison: "Will endlich zeigen, was ich draufhabe"

Köln (SID) - Der deutsche Footballprofi Equanimeous St. Brown (23) von den Green Bay Packers geht mit großen Erwartungen in die neue Saison der US-Profiliga NFL. "Ich will endlich zeigen, was ich draufhabe", sagte der Wide Receiver Sport1. Am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) wird es für "EQ" im Spiel bei den Minnesota Vikings ernst.

St. Brown freut sich auf die neue NFL-Saison © SID

St. Brown hatte die vergangene Spielzeit wegen einer Knöchelverletzung komplett verpasst. Jetzt geht es darum, den Durchbruch zu schaffen. "Ich glaube, ich habe gute Chancen, viel auf dem Feld zu stehen", sagte der Passfänger: "Die Vorbereitung lief sehr gut."

Für St. Brown stand ein Verzicht auf die Saison wegen der Corona-Situation nicht zur Debatte: "Das war für mich nie eine Option! Ich möchte unbedingt spielen." Die Saison beginnt in der Nacht zu Freitag (02.20 Uhr MESZ) mit dem Spiel zwischen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und den Houston Texans.