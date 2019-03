St. Pauli: Avevor erleidet Hexenschuss

Hamburg (SID) - Abwehrspieler Christopher Avevor vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat im Training einen Hexenschuss erlitten. Der 27-Jährige begab sich am Sonntag im Anschluss an die Regenerationseinheit nach der Niederlage beim SV Sandhausen (0:4) für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Zudem absolvierten die Defensivspieler Jan-Philipp Kalla und Marc Hornschuh ein individuelles Programm.