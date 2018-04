St. Pauli: Verdacht auf erneutem Kreuzbandriss bei Miyaichi

Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss möglicherweise erneut lange auf seinen Stürmer Ryo Miyaichi verzichten. Wie die Hamburger nach einer MRT-Untersuchung mitteilten, erlitt der Japaner am Samstag im Spiel der U23 gegen den VfB Oldenburg (3:1) bei seinem Pflichtspielcomeback eine erneute Verletzung des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Eine endgültige Diagnose soll am Donnerstag nach einer Arthroskopie gestellt werden.

Der 25 Jahre alte Miyaichi war wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie die komplette Saison ausgefallen. Schon in der Spielzeit 2015/16, seiner ersten nach dem Wechsel vom FC Arsenal hatte Miyaichi wegen eines Kreuzbandrisses im linken Knie lange gefehlt. In seinen zwei Jahren in Hamburg brachte es der Japaner lediglich auf 22 Zweitligaspiele.