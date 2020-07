St. Pauli: Weitere Veränderungen im Trainerteam

Hamburg (SID) - Nach der Verpflichtung von Timo Schultz (42) als Chefcoach hat Fußball-Zweitligist weitere Veränderungen in seinem Trainerteam vollzogen. Die ausgelaufenen Verträge mit den bisherigen Co-Trainern Andre Trulsen und Markus Gellhaus werden nicht verlängert, zudem trennten sich die Hamburger von dem Assistenten und Gegneranalyst Hans Schrijver. Mit potenziellen Nachfolgern stehen die Kiezkicker "in weit fortgeschrittenen Gesprächen", wie der Klub am Dienstag mitteilte.