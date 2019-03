St. Pauli hält Miyaichi bis 2021 - Dudziak und Neudecker gehen

Hamburg (SID) - Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli werkelt weiter munter am Kader der Zukunft. Am Dienstag gab der Klub die Vertragsverlängerung von Offensivmann Ryo Miyaichi bis Sommer 2021 bekannt. Nach Robin Himmelmann, Philipp Ziereis, Christopher Avevor und Daniel Buballa ist der Japaner der fünfte Profi, der in den vergangenen sieben Tagen verlängerte.

Miyaichi verlängert bei St. Pauli bis 2021 © SID

"Ryo ist ein ganz feiner Kerl, charakterlich absolut einwandfrei, und sportlich sehen wir nach seinen Verletzungen noch weiteres Potenzial", sagte Sportchef Uwe Stöver. Aufgrund mehrerer Knieverletzungen absolvierte der 26-Jährige für die Kiezkicker seit seiner Ankunft 2015 bislang 38 Zweitligaspiele.

Keine Verhandlungserfolge konnte Stöver in Gesprächen mit Jeremy Dudziak (23) und Richard Neudecker (22) erzielen, deren Verträge im Sommer auslaufen. Beide Profis, die in dieser Saison zum Erfolg des Teams von Trainer Markus Kauczinski beigetragen haben, schlugen die Angebote des Klubs aus. "Wir bedauern das, aber ich bin mir sicher, dass beide bis zum letzten Tag alles für den FC St. Pauli geben werden", sagte Stöver.